Da kann jemand seine Freude kaum in Worte ausdrücken! 2014 wurde Joe Giudice (47) zusammen mit seiner Frau wegen Betruges in 41 Fällen zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Reality-Star musste für 41 Monate hinter schwedische Gardinen, bekam sogar im März eine Haftverlängerung auf unbestimmte Zeit. Vor wenigen Tagen wurde er entlassen und von den USA zurück nach Italien ausgeliefert. Nun zeigt seine älteste Tochter Gia Guidice, wie der 47-Jährige sich im Gefängnis fit gehalten hat!

Auf Instagram teilte sie einen Clip, der ihren Vater ziemlich durchtrainiert zeigt und präsentiert ihren Followern, was er im Gefängnis gelernt hat: Kampfsport! Zum Video schreibt sie "Wir kommen stärker zurück als je zuvor!" Genau das lassen die beeindruckenden Sequenzen auch erahnen. Neben Schlägen und High-Kicks überrascht der "The Real Housewifes of New Jersey"- Star sogar mit einem Spagat. Ihre Community zeigt sich ebenfalls begeistert von den Aufnahmen. "Ich glaube, dass es ein Neustart für ihn ist", stellt eine Userin fest.

Kommenden Monat trifft sich der Ex-Häftling mit seinen drei jüngeren Töchtern. Auch seine Gattin Teresa (47) wird mit dabei sein. Denn der Kontakt während seiner Haftzeit fiel eher mäßig aus. Selbst Videotelefonie wurde ihm im Gefängnis untersagt.

Instagram / _giagiudice Joe Giudice beim Kampfsport

Paul Emmans/Startraks Photo/ActionPress Joe Giudice in Los Angeles

Paul Zimmerman/Getty Images Teresa und Joe Giudice im "Mount Airy Resort Casino"

