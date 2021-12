Ist der Look echt? Die Fans von Jennifer Lopez (52) waren völlig aus dem Häuschen: Denn die Sängerin sorgte gemeinsam mit Ben Affleck (49) für das Liebes-Comeback schlechthin. Ob auf Paparazzi-Pics oder Red-Carpet-Events – die zwei begeisterten ihre Fangemeinde mit vielen leidenschaftlichen Momenten. Doch wer dachte, dass J.Lo ihre Follower mit nichts mehr überraschen könnte, irrte sich: Jetzt posierte der Megastar nämlich mit pinken Haaren!

Ein Foto, das Chris Appleton (38) jetzt auf Instagram postete, zeigt die "Jenny From The Block"-Interpretin mit der völlig ungewohnten Frisur. "Pink bringt die Jungs zum Zwinkern", schrieb der Stylist unter das Bild. Ob es sich bei der neuen Haarpracht um eine Perücke oder Jennifers echte Haare handelt, ließen die zwei in dem Beitrag jedoch offen.

Die Fans freuten sich jedenfalls über das Ergebnis. Denn die Farbe ist auf jeden Fall ein echter Hingucker! "Das Pink ist wirklich knallig und das Gesicht hat einen tollen Ausdruck", schrieb eine begeisterte Userin unter den Schnappschuss. Viele weitere pflichteten ihr mit zahlreichen Flammen-Emojis bei.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton und Jennifer Lopez, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Met Gala 2021 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de