Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) bekommen einfach nicht genug voneinander! Seit einigen Monaten gehen die Hollywood-Stars wieder offiziell gemeinsam durchs Leben. Nachdem die beiden mehrfach turtelnd von Paparazzi abgelichtet wurden, haben der Schauspieler und die Sängerin 17 Jahre nach ihrer Trennung längst auch den roten Teppich wieder als Paar unsicher gemacht. Neue Fotos zeigen: Bei J.Lo und Bens Dauer-Turtelei ist noch lange kein Ende in Sicht!

Daily Mail liegen Fotos von dem Paar auf einem Flughafen in Los Angeles vor. Auch wenn die Aufnahmen durchaus aus einer kitschigen Liebeskomödie stammen könnten, sind sie nicht an einem Filmset entstanden. Bevor die 52-Jährige in ihren Privatjet steigt, nimmt sie sich alle Zeit der Welt, um sich von Ben zu verabschieden. Sie schauen sich tief in die Augen, küssen sich leidenschaftlich und Ben drückt eine strahlende J.Lo fest an sich.

Die "Hustlers"-Darstellerin und der "Runner Runner"-Star legen viel Wert darauf, trotz ihrer vollen Terminkalender viel Zeit miteinander zu verbringen. "Unter der Woche drehen sie beide vor Ort, aber sie treffen sich, wann immer sie können. Sie gleichen ihre Kalender miteinander ab, um sichergehen zu können, dass sie sich alle paar Tage sehen", erzählte ein Insider gegenüber E! News.

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

Action Press / SIPA PRESS Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

