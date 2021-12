Sarah Engels (29) meldet sich mit Details zur Geburt aus dem Wochenbett! Für die Sängerin und ihren Ehemann Julian (28) war der 2. Dezember ein ganz besonderer Tag: Ihr Töchterchen Solea Liana Engels hat das Licht der Welt erblickt. Anscheinend kündigte ihre kleine Prinzessin sich relativ plötzlich an, wie die Brünette nun verriet: Sarahs Fruchtblase platzte ausgerechnet im Nagelstudio, während sie gerade eine Pediküre genoss!

In ihrer Instagram-Story meldete die Musikerin sich mit einem Update bei ihren Fans: Der kleinen Familie gehe es bestens. "Wir genießen gerade in den vollsten Zügen unsere Kuschel- und Kennenlernzeit", schwärmte die 29-Jährige. Außerdem gab sie weitere Details über den großen Tag der Geburt preis: "Es kam alles sehr spontan. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es an dem Tag passiert. Meine Fruchtblase ist geplatzt – und das einfach original bei meiner Nagelfrau, während sie mir die Füße lackiert hat."

Die Geburt habe das Paar als Team gemeistert – für Sarah sei es deshalb eine wunderschöne Erfahrung gewesen. "Es war ein unfassbar schönes Erlebnis, auch wenn es anstrengend und schmerzhaft ist. Es ist und bleibt das größte Wunder", ergänzte sie.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Getty Images Sarah Engels, November 2021

