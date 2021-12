Sarah (29) und Julian Engels (28) sind gerade erst Eltern einer kleinen Tochter geworden. Die Sängerin und der Kicker gaben bereits im Sommer bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Nach Söhnchen Alessio (6) konnte Sarah sich dieses Mal auf ein Mädchen freuen. Vor wenigen Tagen erblickte Solea Liana dann das Licht der Welt. Nun teilte der stolze Papa eine erste Aufnahme von seiner Kleinen.

In seiner Instagram-Story teilte Julian einen kurzen Clip, auf dem sein Töchterchen einen knuffigen Winnie-Puuh-Pyjama trägt. Auf dem Oberteil steht "All I need is daddy", also auf Deutsch: "Alles, was ich brauche ist Papa." Solea Lianas Gesicht zeigt der frischgebackene Vater dabei noch nicht.

Bisher haben Sarah und Julian lediglich das Händchen ihrer Kleinen im Netz gezeigt. Sarah verriet auf Social Media allerdings schon ein paar Details zur Geburt. Sie hatte nämlich noch gar nicht mit der Ankunft ihrer Tochter gerechnet. "Meine Fruchtblase ist geplatzt – und das einfach original bei meiner Nagelfrau, während sie mir die Füße lackiert hat", erzählte sie kurz nach der Geburt.

Anzeige

Instagram / julbue Julian Engels mit seiner Tochter Solea Liana

Anzeige

Instagram / /sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio und ihrem Mann Julian

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de