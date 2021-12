Womit trumpft Michael Wendler (49) heute auf? Schon im vergangenen Jahr machte der Schlagerstar seiner Frau Laura (21) eine ganze besondere Freude: Er stellte ihr eigens einen Adventskalender der Extraklasse zusammen. In diesem enthalten: Luxustaschen, Designerschuhe oder auch teure Kosmetikartikel. Auch in diesem Jahr darf sich die Florida-Auswanderin über einen solchen Kalender freuen. Heute ist das Auspacken von Türchen Nummer vier dran!

Hinter dem goldenen Geschenkpapier des vierten Türchen befindet sich eine beige Strickjacke mit Pelzbesatz. Ob es sich um Echtpelz handelt, ist nicht direkt zu erkennen. Allerdings würde ein Fake-Produkt wohl kaum in die Reihe der bisherigen Luxusgüter-Geschenke passen. Das Kleidungsstück, dessen Marke nicht zu sehen ist, reiht sich damit hinter einem Range Rover Westminster in Türchen eins, einer Dior-Handtasche in Türchen zwei und Latschen von Hermès in Türchen drei ein. Zu sehen bekommt man das ganze Auspackspektakel lediglich auf dem neuen OnlyFans-Kanal der Wendlers.

Für einen Monat privater Einblicke von Laura und Micha muss man als Fan 31 Euro hinblättern. Bis auf das tägliche Kalender-Unpacking gab es dort bisher allerdings wenig zu sehen. Einmal zeigte sich der Sänger kuschelnd mit seiner Frau im Bett, einmal gab er ihr einen beherzten Klaps auf ihr Hinterteil.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

ActionPress/ Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

