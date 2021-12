Hilaria Baldwin (37) steht ihrem Mann zur Seite. Seit dem schlimmen Unglück am Set von Alec Baldwins (63) Film "Rust" versucht die sechsfache Mutter ihren Ehemann, wo es nur geht, zu unterstützen. Der Schauspieler hatte aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen und äußerte sich vor wenigen Tagen in einem ausführlichen Interview zu der Tragödie. Seine Partnerin Hilaria meldet sich nun auch zu Wort.

Auf Instagram erinnert sich die 37-Jährige an den Tag des Schuss-Dramas zurück: "Dieser Moment hat sich in mein Hirn eingebrannt – Fotografen, die dich [Alec, Anm. d. Red.] umzingeln, während du mit mir telefonierst, und deinen Schmerz dokumentieren." Sie sei überaus stolz auf ihren Mann, dass er sich dazu bereit erklärte, ein Interview zu geben, in dem er offen über den schlimmen Unfall spricht. Sie selbst sei da etwas anders: "Ich habe meine Stimme in diesem gigantischen Medientrubel verloren. Ich habe aufgehört zu sprechen und meine Stimme zu nutzen, weil ich Angst hatte", schildert Hilaria ihre Sicht der Dinge. Abschließend spricht sie ihrem Mann ihre bedingungslose Liebe und Unterstützung aus.

Für ihren Post wird Alecs Frau nun von einigen Fans heftig kritisiert: "Anscheinend war Halynas Tod nur ein kurzfristiger Einbruch in Hilarias Leben. Jetzt postet sie wieder fleißig Selfies und präsentiert ihren teuren Weihnachtsschmuck", beschwert sich ein Nutzer auf Twitter. Ein weiterer User klagt: "Da sucht wohl jemand nach dem Rampenlicht."

MEGA Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

