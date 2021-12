Heidi Klum (48) will wohl der ganzen Welt zeigen, was für ein Schnittchen sie sich mit ihrem Mann Tom Kaulitz (32) geangelt hat. Die Modelmama macht kein Geheimnis daraus, wie toll sie ihren Partner findet – immer wieder teilt sie intime Schnappschüsse aus ihrem gemeinsamen Schlafzimmer auf Social Media. Auch auf ihrem neuen Post gibt es ganz schön viel Haut zu sehen.

In ihrer Instagram-Story teilte Heidi jetzt einen kurzen Clip von ihrem Ehemann, der wohl gerade frisch aus der Dusche gekommen ist. Der Musiker trägt lediglich ein weißes Handtuch um die Hüfte – sein Oberkörper ist nackt. Als wisse Tom ganz genau, dass seine Liebste ihn filmt, hält er in dem Video vorsichtshalber noch seine Hand vor seinen Schritt. Heidi kommentierte das Ganze: "Der Klassiker." Das Paar gönnte sich einen entspannten Nachmittag vorm Fernseher und sah sich gemeinsam das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an.

Heidi und Tom scheinen ihre Zeit zu Hause in vollen Zügen zu genießen – vor wenigen Wochen waren die beiden noch in Griechenland unterwegs. Dort machten sie aber keinen romantischen Urlaub, sondern die 48-Jährige drehte für die neue Staffel Germany's next Topmodel. Ihre freien Minuten auf Mykonos verbrachten das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist aber zusammen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Thanksgiving 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2021

