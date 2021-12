Steffen Henssler (49) darf sich auf eine neue Herausforderung freuen! Seit Jahren stellt der TV-Koch regelmäßig am Sonntagabend sein Können am Herd unter Beweis. In seiner Show Grill den Henssler tritt der Entertainer gegen eine Reihe von prominenten Gästen an, die versuchen, am Ende ein besseres Menü auf den zu Tisch zaubern als er. Für alle Fans des Gastronomen gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Steffen bekommt noch eine weitere Kochsendung!

Wie Bild berichtete, soll Steffen im kommenden Jahr endlich auch wieder in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein – genauer gesagt ab dem 21. Februar im Ersten. Dort startet im Frühjahr der Auftakt von Steffens neuer Sendung "Familien-Kochduell". Der Koch scheint dabei aber erst mal aus dem Schneider zu sein: An fünf Tagen treten dort nämlich zwei vierköpfige Familien mit ihren Kochkünsten gegeneinander an.

Den Start der Show kann Steffen offenbar kaum noch abwarten. "Meine Karriere hat ja im NDR begonnen, deswegen freue ich mich natürlich nach vielen Jahren wieder da hinzugehen, wo meine Fernsehkarriere angefangen hat", schwärmte der 49-Jährige. In der Jury des TV-Formats sollen TV-Köchin Zora Klipp und Sternekoch Ali Güngörmüs (45) sitzen. Der Gewinner-Familie winken 1.000 Euro Preisgeld.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

ActionPress Steffen Henssler im Dezember 2019

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, TV-Koch

