Liebeskummer sieht eindeutig anders aus! Völlig überraschend gaben Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24) Mitte November ihre Trennung bekannt. Es soll der "Treat You Better"-Interpret gewesen sein, der das Trennungsgespräch eingeleitet hat. Die beiden Musiker betonen aber, dass sie im Guten auseinandergegangen sind und Freunde bleiben wollen. Tatsächlich scheint zumindest der Hottie seiner Ex nicht hinterherzutrauern. Shawn wurde jetzt total losgelöst gesichtet.

Der Musiker wurde am Donnerstagmorgen bei seiner Ankunft am Flughafen von Toronto fotografiert. Es ist das erste Mal, dass Shawn nach seiner Trennung von Camila wieder in seiner Heimat ist. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie er total entspannt mit seinem Gepäck das große Gebäude durchquert. Als er in ein wartendes Auto steigt, lächelt er sogar fröhlich.

Shawns Fans werden sich über diese Fotos sicher freuen. Immerhin hatten einige von ihnen vermutet, dass der 23-Jährige nach seinem Liebesaus mit Camila leiden könnte. Der Grund dafür ist sein neuer Herzschmerz-Song "It'll Be Okay", in dem er über eine Trennung singt. Die aktuellen Aufnahmen sprechen jedoch eindeutig eine andere Sprache.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019 in Los Angeles

Instagram / shawnmendes Sänger Shawn Mendes im Juni 2021

Getty Images Shawn Mendes posiert lässig auf der Met Gala 2021

