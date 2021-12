Dieses Körperteil von Laura Müller (21) macht ihre Fans besonders wild! Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin und ihr Ehemann Michael Wendler (49) veröffentlichen seit Kurzem ziemlich heiße Videos von sich auf OnlyFans. Ihr erster Clip hatte es gleich mal in sich: Der Wendler klatscht seiner Laura darin frech auf ihren nackten Po. Für diesen Post bekam das Paar 15 US-Dollar, also umgerechnet 13 Euro, von den Usern spendiert. Lauras Füße kommen offenbar noch besser an!

In einem OnlyFans-Video gibt der "Egal"-Interpret seiner 28 Jahre jüngeren Ehefrau eine Fußmassage am Pool. Der Clip, in dem der Wendler Lauras Füße erst mit Öl bespritzt, bevor er sie massiert, kommt bei ihren Followern besonders gut an. Einigen von ihnen ist der Anblick so viel Wert, dass sie zu dem Monatsbeitrag von 31 Euro zusätzlich die Option "Trinkgeld senden" in Anspruch nehmen. 20 US-Dollar, also rund 17 Euro, hat das Paar damit also bis jetzt zusätzlich für Lauras Füße verdient.

Neben freizügigen Körperstellen präsentiert die 21-Jährige in den Beiträgen auch täglich den Inhalt ihres Adventskalenders, den sie von dem Schlagerstar geschenkt bekommen hat. Unter anderem waren hinter den Türchen bisher ein Pelzmantel und sogar ein Auto versteckt.

Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Laura Müller im April 2020

