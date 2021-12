Colton Underwood (29) lässt seine Fans an seinem Liebesglück teilhaben! Erst im April dieses Jahres wagte der ehemalige US-Bachelor den Schritt an die Öffentlichkeit und outete sich als schwul. Im vergangenen Monat scheint es bei dem einstigen Rosenverteiler dann auch gefunkt zu haben – mit US-Amerikaner Jordan C. Brown. Jetzt überraschte Colton seine Community mit einem ersten Paarbild von sich und seinem Liebsten!

Dieser Schnappschuss in seiner Instagram-Story dürfte Coltons Follower sicherlich überrascht haben: Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen sitzt der Hottie neben seiner besseren Hälfte. Während Colton seine Hand auf das Knie des Bartträgers legt, legt Jordan liebevoll seinen Arm um ihn. Die beiden scheinen unzertrennlich zu sein. Allzu viele Worte verliert Colton zu der Aufnahme gar nicht – er schrieb lediglich das Statement "Liebe" dazu. Jordan durfte sich aber noch auf eine Überraschung freuen: Colton organisierte nämlich eine kleine Geburtstagsparty für ihn.

Der Beau meint es offenbar wirklich ernst mit der Beziehung. Bereits im gemeinsamen Urlaub auf Hawaii wurden die Turteltauben gesichtet. TMZ lag damals ein Video vor, welches Colton und Jordan beim Knutschen am Strand zeigt. Der 29-Jährige scheint nun endlich seine große Liebe gefunden zu haben.

Anzeige

Getty Images Colton Underwood im November 2021 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Colton Underwood in Mar Vista, 2019

Anzeige

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de