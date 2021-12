Dieses Lied weckt bei Prinz William (39) wundervolle Erinnerungen – und zwar an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36). Der britische Royal war gerade einmal 15 Jahre alt, als seine Mama 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Das ist inzwischen 24 Jahre her – doch manche gemeinsamen Momente haben sich dem Herzog von Cambridge förmlich ins Gedächtnis gebrannt. So wie etwa ein ganz bestimmter Song, der ihn immer an Lady Di erinnert.

In einer Spezialausgabe der Apple-Fitness+-Audioserie Time to Walk enthüllt William auch, um welches Lied es sich handelt: Es ist "The Best" von Tina Turner (82) – ein Track, den er selbst "heute noch heimlich genieße", da er ihn mit Diana verbinde. Unter anderem habe sie mit dieser Single versucht, ihm und seinem Bruder Harry (37) damit die Angst vor der Rückfahrt ins Internat zu nehmen. "Wenn ich mir den Song jetzt anhöre, erinnert er mich an diese Autofahrten und weckt viele Erinnerungen an meine Mutter. [...] Denn auf dem Rücksitz sitzend und singend, fühlte es sich wie ein echter Familienmoment an", erzählt der heute 39-Jährige.

Diana und ihre Söhne hörten "The Best" aber nicht einfach nur, sondern "versanken" förmlich darin. "Meine Mutter sang während der Fahrt aus voller Kehle. [...] Wir haben sogar den Sicherheitsdienst mit ins Auto geholt: Er hat gelegentlich auch mitgesungen. Wir sangen und hörten die Musik bis zu den Toren der Schule", erinnert sich William.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William, Oktober 2021

ActionPress Prinz William und Prinzessin Diana, 1983

