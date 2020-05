Prinz William (37) ist Vater von drei Kindern: George (6), Charlotte (5) und Louis (2) sind der ganze Stolz von ihm und seiner Frau Herzogin Kate (38). Doch nach der Geburt seiner Sprösslinge empfand er nicht nur Freude – Grund dafür ist der viel zu frühe Tod seiner Mutter, Lady Diana (✝36). Diese starb, als der Thronfolger gerade einmal 15 Jahre alt war. Nun verriet er, wie er mit dem Durchleben einiger verspäteter Emotionen umging.

In der Dokumentation Football, Prince William and Our Mental Health, die am 28. Mai in Großbritannien ausgestrahlt wird, spricht der Royal offen wie nie über seine eigene Gefühlswelt. So habe er die Entbindung als "wunderbar" und "beängstigend" zugleich empfunden. "Ich glaube, wenn man etwas Traumatisches im Leben durchgemacht hat, [...] kommen die Emotionen sprunghaft zurück, weil es dann irgendwann eine ganz andere Lebensphase ist", erläutert der Duke of Cambridge. Bei dem 37-Jährigen hat sich dieses Zurückkehren einiger vielleicht unterdrückter, längst vergessener Gefühle dadurch geäußert, dass er plötzlich Rückenschmerzen bekam.

Mit dieser Krise konnte der Royal zunächst nicht allzu gut umgehen. Doch seine Kate war für ihn da: "Wir erleben diese Momente gemeinsam, und wir entwickeln uns irgendwie weiter und lernen gemeinsam", offenbarte der dreifache Vater anerkennend.

Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte, September 2016

Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William und Söhnchen, Prinz George, Juli 2014

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020 in Irland



