Die Begegnung mit seiner Frau Julia hat in Sashas (49) Leben eine Menge verändert! Inzwischen ist der Sänger schon seit sechs Jahren mit seiner Managerin verheiratet. Gemeinsam haben die beiden sogar ein Kind – ihren dreijährigen Sohnemann namens Otto. Trotz kleiner Streitereien schwärmt der Musiker heute in den höchsten Tönen von seiner Ehe. Dabei hatte Sasha vor Julia einige Probleme mit ernsthaften Beziehungen.

Im Interview mit Bunte sprach der 49-Jährige über seine Vergangenheit in Sachen Partnerschaft. "Ich war ziemlich beziehungsgeschädigt, weil vor Julia keine Liebe gehalten oder funktioniert hat. Das lag aber auch an mir", sieht Sasha heute ein. Eine Zukunft habe er mit keiner seiner vorherigen Liebschaften gesehen: "Viele Pseudoaffären bin ich nur eingegangen, um nicht alleine zu sein. Als sich mit Julia plötzlich alles perfekt anfühlte, hatte ich echte Panikattacken." Aus Angst, direkt alles zu zerstören, habe sich der ehemalige The Masked Singer-Sieger immer wieder zurückgezogen.

Julia habe er zu Anfang ihres Kennenlernens sogar vorgewarnt, wie die 42-Jährige erzählte: "Zu mir hast du auch gleich gesagt: 'Ein paar Sachen kannst du von mir nicht erwarten: Du bekommst niemals Blumen, niemals Schmuck und ich werde dich auch niemals heiraten.'" Inzwischen gebe es aber sowohl einen Blumenstrauß zu ihrem Geburtstag und auch einen Ehering trägt sie am Finger.

