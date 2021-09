Giovanni Zarrella (43) und seine Frau Jana Ina Zarrella (44) haben Großes vor! Der Sänger und die ehemalige Love Island-Moderatorin gehen mittlerweile schon seit 16 Jahren zusammen durchs Leben: Im September 2005 waren sie gemeinsam vor den Traualtar getreten. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder – und auch heute scheinen die Turteltauben noch total verliebt ineinander zu sein. Deshalb wollen Giovanni und Jana Ina nun sogar ein zweites Mal heiraten – und diesmal auf hoher See!

Das berichtete der 43-Jährige im Gespräch mit Bunte. In den kommenden Weihnachtsferien wolle sich das Paar auf dem Kreuzfahrtschiff "Europa 2" erneut das Jawort geben. "Die Tour geht von Dubai nach Mauritius – der Kapitän würde uns auf hoher See trauen. Ich stelle mir das sehr romantisch vor", schwärmte Giovanni. Dieses Mal sollen auch seine Kinder die Gelegenheit bekommen, das Ereignis mitzuerleben. "Deshalb müssen wir in den Schulferien fahren", erklärte der Familienvater weiter.

Bereits im vergangenen Jahr haben die zwei Turteltauben ihr Ehegelübde erneuern wollen. Allerdings machte ihnen damals die aktuelle Gesundheitslage einen Strich durch die Rechnung. "Der Plan sah Las Vegas vor, aber wegen Corona war das ja alles unmöglich", erinnerte sich der "Senza Te"-Interpret zurück.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2021

Anzeige

Getty Images Der Sänger Giovanni Zarrella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de