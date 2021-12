Ist Nina Dobrev (32) etwa in der neuen Stranger Things-Staffel dabei? Nachdem der Starttermin für die vierte Staffel der beliebten Science-Fiction-Serie aufgrund der Gesundheitslage immer wieder verschoben worden war, wurde im Sommer zumindest schon mal der erste Teaser veröffentlicht. Bestätigt wurde außerdem, dass vier Newcomer zu dem bekannten Cast dazustoßen werden. Doch dürfen die Fans sich womöglich zusätzlich auch auf Nina Dobrev freuen?

Der Vampire Diaries-Star deutete nun höchstpersönlich an, dass er eine Rolle bei "Stranger Things" abgegriffen hat. Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert Nina vor der Hawkins High School, der bekannten Schule aus der Serie. Mit dem zusätzlichen Wortspiel "'Stranger Things' sind passiert" brachte die Schauspielerin ihre Fans völlig zum Ausflippen. "Oh mein Gott!" oder "Warte, was?" ist gleich mehrfach in der Kommentarspalte zu lesen.

Ob Nina wirklich in den neuen Folgen zu sehen sein wird, wurde bislang nicht bestätigt. Wenn, dann würde für die 32-Jährige ein großer Traum wahrwerden. 2019 hatte sie sich höchstpersönlich für die neue Staffel beworben. "Das ist mein Casting für Staffel vier. Lasst mich wissen, wo ich hinkommen soll. Ich bin bereit!", schrieb sie zu einem zerzausten Selfie, nachdem sie die dritte Staffel durchgeschaut hatte.

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Anzeige

Netflix Der "Stranger Things"-Cast

Anzeige

Getty Images Nina Dobrev bei der amfAR Gala im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de