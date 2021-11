Lena Gercke (33) geht in ihrer Mutterrolle total auf! Für die erste Germany's next Topmodel-Siegerin begann im vergangenen Jahr ein neuer Lebensabschnitt: Im Juli kam ihre Tochter Zoe zur Welt. Seitdem ist die Kleine der Lebensmittelpunkt des Models. Mit Fotos ihrer Prinzessin hält die Blondine sich allerdings zurück – nur selten teilt die Beauty Aufnahmen von Zoe auf ihren Social-Media-Accounts. Nun erfreute Lena ihre Fans aber mit einem süßen Kuschel-Pic!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Sonnenschein zu sehen ist – während Zoe ihre Arme um ihre Mama schlingt, gibt Lena ihr einen dicken Schmatzer. "Alles", schrieb die stolze Mutter zu der wunderschönen Aufnahme.

Den Fans wurde bei diesem intimen Einblick in Lenas Alltag als Mutter ganz warm ums Herz. "Oh mein Gott. Cuteness-Overload" oder "Wie schön, ich liebe dieses Bild. Zoe sieht so süß aus", schrieben mehrere begeisterte Follower in den Kommentaren unter dem Instagram-Post.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2021

Zick, Jochen Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

