Jessica Paszka (31) lässt die Hüllen fallen! Aktuell stecken die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) mitten in den Vorbereitungen für ihre anstehende Hochzeit – die soll übrigens im österreichischen Nachbarland stattfinden. Doch zwischen all dem Stress vergisst die einstige Rosenkavalierin ihre Community in der vorweihnachtlichen Zeit nicht: Statt eine zweite Kerze am Adventskranz anzuzünden, rekelt sich Jessi einfach nackt im Bett!

Wie bitte? Ja, richtig gehört. Via Instagram teilte Jessi pünktlich zum zweiten Advent ein sexy Nacktbild von sich: Komplett ohne Kleidung liegt die dunkelhaarige Schönheit in einem Bett und streckt ihren blanken Hintern in die Kamera. "Mama muss Schlaf nachholen", stellte die 31-Jährige mit einem lachenden Emoji in der Bildunterschrift klar. Offenbar gönnt sich die Beauty eine kleine Auszeit, bevor der Alltagsstress sie zu Beginn der neuen Woche wieder einholt.

Bei diesem freizügigen Anblick sind Jessis Fans direkt völlig aus dem Häuschen – darunter auch ihr Liebster Johannes. Der einstige Kuppelshow-Kandidat kommentiert den Post prompt mit drei Flammen-Emojis. Auch Bald-Mama Dagi Bee (27) und Reality-TV-Bekanntheit Jacqueline Siemsen können es kaum glauben, welche Bomben-Figur Jessi sogar beim Schlafen macht.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de