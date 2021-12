Schlimme Nachrichten für Danni Büchner (43)! Bei einem Routinebesuch bei ihrem Gynäkologen wurden bei der Reality-TV-Bekanntheit erhöhte Tumormarker festgestellt. Für die fünffache Mutter war das eine absolut schockierende Feststellung – immerhin hatte sie ihren Mann Jens Büchner (✝49) vor drei Jahren an Krebs verloren. Erst vergangenen Monat jährte sich der Todestag ihres Liebsten. Jetzt besteht auch bei Danni der Verdacht auf Krebs.

Nachdem die 43-Jährige die Nachricht von ihrem Arzt bekommen hatte, schossen ihr endlos viele Gedanken durch den Kopf – besonders sorgte sie sich um ihre Kinder. Gegenüber RTL schilderte sie ihre Gedanken: "Wir haben ein schönes Zuhause, aber wenn ich nicht mehr bin, was haben meine Kinder dann?"

Die Mallorca-Auswanderin habe tagelang gezittert und mehrfach bei ihrem Arzt nachgefragt, doch die Ergebnisse ließen auf sich warten. Als sie ihren Kindern von dem Krebsverdacht erzählt hatte, wurde Dannis Familie emotional: "Meine Kinder haben geweint und direkt gefragt, was ist, wenn dir was passiert, Mama? Was ist, wenn du dasselbe hast wie Jens?"

Doch dann habe ihr Arzt ihr endlich Entwarnung gegeben: "Es ist alles gut, es ist irgendwas in Ihrem Körper, was den Tumormarker erhöht, aber es ist kein Krebs", habe die Diagnose gelautet. Jetzt kann der Realitystar das bevorstehende Weihnachtsfest mit all seinen Liebsten in vollen Zügen genießen.

ActionPress Jens und Daniela Büchner in ihrer Faneteria, Juli 2018

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

