Diese emotionale Berg- und Talfahrt hat das TV-Publikum nicht miterlebt! Bei Bauer sucht Frau fand Mathias Kreiss sein Glück in Sabrina. Nachdem ihre Konkurrentin Melina abgereist ist, wurde aus dem Biobauern und der Kosmetikerin ein Paar. Doch für eine kurze Zeit stand das Liebesglück auf der Kippe. Was im TV nicht gezeigt wurde: Sabrina stand während der Dreharbeiten kurz vor der Abreise!

Mit Donau 3 FM sprach der 32-Jährige über seine Zeit mit den beiden Hofdamen. Die Situation zu dritt ging Sabrina jedoch mächtig auf die Nerven – und damit hätte sie Mathias beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Meine Entscheidung stand einen Tag vorher schon fest: Für Sabrina! Und dann kam Sabrina in der Früh her und sagte, sie fährt heim, weil ihr das Ganze zu blöd wird", erzählte der TV-Bauer. Diesem Plan wusste der Schwabe jedoch entgegenzuwirken: "Ich habe gesagt, dass es mir schon ganz recht wäre, wenn sie da bleiben würde, weil ich will mich ja quasi für sie entscheiden. Und dann ist sie wirklich dageblieben."

Über die Entscheidung, noch weiterhin in der TV-Show auszuharren, dürfte die Blondine rückblickend äußerst glücklich sein. Zusammen schmiedet das Paar inzwischen eifrig Zukunftspläne. "Wenn alles weiter so gut funktioniert, wird Sabrina nächstes Jahr zu mir ziehen", berichtete Mathias gegenüber Promiflash.

