Zwischen Julia Holz und ihrem Ex fließt kein böses Blut. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat aktuell noch immer mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – denn sie hatte einen Tumor am Gebärmutterhals. Überraschend gab die TV-Auswanderin dann noch bekannt, dass es auch in ihrem Liebesleben alles andere als rund läuft: Die Blondine und Iwan gehen getrennte Wege. Allerdings betonte sie im Gespräch mit Promiflash nun, dass sie und der Vater ihrer Tochter die Beziehung nicht mit einem großen Knall beendet haben.

"Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen – wir feiern auch Weihnachten zusammen", stellte Julia gegenüber Promiflash klar. Letztendlich habe die Beziehung darunter gelitten, dass Iwan sich in Deutschland nicht richtig wohlgefühlt habe – seine Partnerin aber nicht zurück nach Mallorca will. "Mir geht es damit nicht gut – allein schon mit der ganzen Krebsgeschichte – da geht es mir psychisch auch einfach nicht gut. Mir geht es hier gerade gut", schilderte Julia. Sie habe allerdings Verständnis für die Situationen ihres Ex und halte die Trennung für die beste Entscheidung. "Wir werden natürlich weiter in Kontakt stehen, wie es dann letztendlich ist, weiß keiner", hielt sie deshalb fest.

Trotz Herzschmerz blickt die Rostockerin aber positiv in die Zukunft und will vor allem für ihren Nachwuchs stark bleiben. "Daliah und ich, wir bekommen das hier schon hin. Und ich habe ja tolle Unterstützung von meinen Mädels hier", betonte sie. Ihre Tochter stehe sowieso an erster Stelle.

