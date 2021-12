Da wird Kim Kardashian (41) ganz sentimental! Der Keeping up with the Kardashians-Star hat zusammen mit Noch-Ehemann Kanye West (44) vier Kinder: Da wäre ihre erstgeborene Tochter North (8), dann Chicago (3) und ihre Söhne Saint (6) und Psalm (2). Dieser durfte am fünften Dezember bereits sechs Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auspusten. Auf Instagram richtete Kim zu seinem Ehrentag nun rührende Zeilen an ihren Sohn.

"Mein Baby Saint wird heute 6!", schrieb die 41-Jährige auf der Social Media-Plattform und postete dazu einige süße Schnappschüsse vom Sohnemann. Außerdem teilte Kim auch ihre liebsten Eigenschaften des Geburtstagskindes mit ihren Fans: "Es gibt niemanden wie dich und dein Lächeln und dein Verhandlungsgeschick. Ich habe noch nie so jemanden getroffen, der Roblox [ein Online-Spiel, Anm. d. Red.] so ernst nimmt wie du."

Die Vierfachmutter hat zu ihrem einzigen Sohn offenbar eine ganz besondere Verbindung. "Danke, dass du mein bester Freund bist, mit dem ich am liebsten kuschele. Du bist heute aufgewacht und hast mir versprochen, dass du mit mir kuscheln wirst, bis du zehn Jahre alt bist", fügte Kim in ihrem Post hinzu.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West, 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de