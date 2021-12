Was hatte es mit diesem Post von Loredana Zefi auf sich? Mitte Mai dieses Jahres teilte die Rapperin einen Schnappschuss, der sie mit einem Baby auf dem Arm zeigt. Nach Töchterchen Hana sah das Neugeborene auf dem Bild nicht aus – für viele Fans stand somit fest, dass die Musikerin ein zweites Kind zur Welt gebracht haben muss. Kurz nach der Veröffentlichung ging das Bild viral und heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Jetzt klärte Loredana auf, was dahinter steckte!

"Als PR-Aktion oder so war das auf jeden Fall nicht geplant", stellte Lori im Interview mit Promiflash klar. Bei der Aufnahme handelte es sich lediglich um eine Szene aus dem Musikvideo zu ihrer aktuellen Platte "No Rich Parents". Dort sollte Loredanas Liebesgeschichte mit ihrem Ex-Freund Rapper Mozzik und der Geburt von Baby Hana nachgestellt werden. "Ich hab es einfach gepostet – aber die Reaktion ist dann auf jeden Fall komisch gewesen", erinnerte sich die gebürtige Schweizerin zurück.

Zweiten Nachwuchs wünscht sich Loredana aber definitiv. "Auch schnellstmöglich eigentlich", verriet die 26-Jährige. Doch hat die "Immer wenn es regnet"-Interpretin für dieses Vorhaben etwa auch schon einen potenziellen Partner in Aussicht? "Da gibt es vielleicht auch ein paar gewisse Personen, die berühmt sind und mir ganz komische Dinge schreiben", plauderte Lori aus, ging aber nicht näher darauf ein.

Instagram / loredana Loredana, Künstlerin

Instagram / loredana Loredana und Mozzik, Mai 2021

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

