Sarah Engels (29) hat wohl alle Hände voll zu tun! Vor wenigen Tagen ist die Sängerin zum zweiten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Julian (28) durfte sich die DSDS-Bekanntheit über die Geburt der kleinen Solea Liana freuen. Die Fans der Engels haben bereits einige Einblicke in den neuen Alltag mit Baby bekommen – und der ist offenbar wunderschön und stressig zugleich. Sarah ließ jetzt vermuten, dass ihr Baby ihr kaum Zeit zum Essen lässt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige einen Clip, in dem die Babywiege ihres Töchterchens zu sehen ist. Während Solea gut versteckt vor den neugierigen Augen der Netz-Community in dem weißen Hänge-Bettchen schlummert, hat Sarah offenbar einen Moment, um durchzuatmen und sich mit einem leckeren Dinner für die Strapazen der vergangenen Tage zu belohnen. "Mama muss schnell essen, bevor meine Raupe Nimmersatt wach wird", schrieb die Musikerin zu der Sequenz. Das scheint aber auch zu bedeuten: Die Kleine ist munter und hungrig und scheint sich schon nach wenigen Tagen prächtig zu entwickeln.

Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus sind Mutter und Tochter erst seit Kurzem zu Hause – und dort konnte der neue Familienzuwachs auch schon seinen großen Bruder kennenlernen. Alessio (6), der aus Sarahs Beziehung mit Pietro Lombardi (29) stammt, hat sich offenbar total gefreut, Baby Solea in ihrem neuen Zuhause zu begrüßen. Die Kids hätten direkt "ganz viel gekuschelt" und der Blondschopf sei "voll aufgeregt" gewesen.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea Liana

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de