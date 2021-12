Bei Temptaion Island V.I.P. geht es rund. Verführerin Layla Leona hat besonderes Interesse an Jakub Jarecki bekundet – für dessen Freundin Kate Merlan (34) ist das natürlich hart mitanzusehen. Nachdem sie beim Lagerfeuer die Szenen von ihrem Partner und der Singledame zu sehen bekommen hatte, reagierte sie sichtlich genervt. Layla kann das voll und ganz nachvollziehen, wie sie jetzt gegenüber Promiflash verriet.

"Klar verstehe ich Kates Unmut. Das ist ja eine ganz neue Situation, in der sie und Jakub sich befunden haben", erklärte die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Dennoch sei sie der Meinung, der Fußballer habe bisher keinerlei Grenzen überschritten. Layla scheint aber definitiv Jakubs Typ zu sein – tatsächlich wurde sie von ihren Verführer-Kolleginnen schon mehrfach mit Kate verglichen und sogar als blonde Version von ihr betitelt. "Aus meiner Sicht ist das ein Kompliment, da ich finde, dass Kate eine attraktive Frau ist, die weiß, was sie will", betonte die 24-Jährige. Sie sei sich jedoch nicht sicher, ob dieser Vergleich auch von der einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin als positiv aufgefasst werde.

Generell scheinen die Promidamen alles andere als gut auf die Verführerinnen zu sprechen zu sein. Eine der Frauen bezeichneten sie sogar abfällig als Wanderhure. Die Blondine glaube zwar nicht, dass sie damit gemeint ist – doch so oder so scheint sie sich daraus nicht viel zu machen. "Falls wirklich ich damit gemeint bin, ach da hab ich schon schlimmere Beschimpfungen abbekommen", erklärte sie.

