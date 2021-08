Jonah Hill (37) hat eine neue Frau an seiner Seite! Diese aufregenden Liebesnews des Schauspielers kommen knapp ein Jahr, nachdem er und seine Verlobte Gianna Santos sich getrennt haben. Und wer ist die Glückliche, die das Herz des "The Wolf of Wall Street"-Stars erobern konnte? Ihr Name ist Sarah Brady und sie ist Surflehrerin. Paparazzi lichteten die beiden Turteltauben nun auch erstmals zusammen ab.

Sie entdeckten das Paar am Donnerstag in Los Angeles auf dem Weg zu einem Autohaus. Auf den Fotos war kaum zu übersehen, dass Jonah frisch verliebt ist: Er wich seiner Sarah nämlich nicht von der Seite und strahlte die ganze Zeit über. Die Gefühle beruhen allem Anschein nach auf Gegenseitigkeit. Denn auch die Blondine lächelte von einem Ohr zum anderen und spazierte später Arm in Arm mit ihrem Schatz über den Parkplatz. Offenbar ist es bereits schon recht ernst zwischen den beiden: Laut Daily Mail kauften sie sogar ein Wohnmobil, nachdem sie sich einige Fahrzeuge ansahen.

Ein paar Tage vor ihrem Ausflug machte Sarah ihre Beziehung zu dem 37-Jährigen sogar offiziell. Auf ihrem Instagram-Account postete sie zwei Turtelbilder von sich und Jonah am Strand und schrieb dazu: "Mein ganzes Herz". Diese süße Liebeserklärung kommentierte der "Superbad"-Darsteller – simpel und auf den Punkt – mit einem Herz-Emoji.

Getty Images Gianna Santos und Jonah Hill 2019 in West Hollywood

Instagram / sarahhbrady Sarah Brady und Jonah Hill im August 2021

Getty Images Jonah Hill auf der Berlinale im Februar 2019

