Jennifer Lawrence (31) zieht alle Blicke auf sich! Derzeit erwartet die Schauspielerin mit ihrem Mann Cooke Maroney ihr erstes Kind. Über ihre Schwangerschaft spricht die Darstellerin jedoch nicht öffentlich. Bei aller Dankbarkeit und Aufregung wolle sie dennoch die Privatsphäre ihres Nachwuchses schützen. Dafür bekommen ihre Fans nun zu sehen, wie schön schwanger die Oscar-Preisträgerin ist: Auf einem Event präsentierte Jennifer jetzt ihren Babybauch!

Am Sonntag feierte "Don't Look Up", der neue Streifen der 31-Jährigen, Weltpremiere in New York City. Zu diesem Anlass zeigte sich Jennifer in einem glitzernden goldenen Kleid auf dem roten Teppich. In der bodenlangen Robe kam der Babybauch der Leinwandgröße perfekt zur Geltung und JLaw strahlte für die Fotografen. An der Seite der werdenden Mutter posierte unter anderem Co-Star Leonardo DiCaprio (47), mit dem sie in dem neuen Film zu sehen ist.

Sorge, dass Jennifer nach der Geburt ihres Babys nicht mehr auf der Leinwand in Erscheinung treten wird, müssen ihre Fans jedoch nicht haben. Einer Quelle zufolge wolle die "Passengers"-Darstellerin ihre Arbeit keinesfalls niederlegen. "Sie weiß, dass eine erfüllte Mutter besser ist als eine, die aufgibt, was sie liebt", versicherte der Insider gegenüber People.

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei der "Don't Look Up"-Premiere in New York, Dezember 2021

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

