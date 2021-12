Bushidos (43) Familie ist ihm das Wichtigste auf der Welt. Vor wenigen Wochen durfte der Rapper etwas Wundervolles erleben: Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) brachte Drillinge zur Welt. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder sowie einen Sohn, den die Schwester von Sarah Connor (41) mit in die Beziehung brachte. Immer wieder macht der Rapper deutlich, was ihm seine Frau und seine Kinder bedeuten. Sein familiärer Hintergrund beweist: Nicht ohne Grund überschüttet Bushido seine Engsten mit so viel Liebe.

In der Amazon-Prime-Doku "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" zeigte Bushido Fotos aus seiner Kindheit mit seiner Mutter und seinem Vater. Dass ihm seine Vergangenheit besonders nah geht, sah man dem "Sonnenbank Flavour"-Interpreten an. Er kämpfte mit den Tränen und erzählte, dass das Verhältnis zu seinem Papa schwierig war. Er habe seine Mutter geschlagen und die Familie verlassen, als Bushido vier Jahre alt war. "Eigentlich wollte ich nur eine Familie haben, die zusammen lebt", zeigte er sich nachdenklich.

Bushido weiß: Die Erfahrungen aus seiner Vergangenheit sind heute der Grund, warum er niemals mehr ohne Anna-Maria und die Kinder sein möchte. "Vielleicht ist es mir heute so wichtig, dass ich die Familie, die ich habe und auf die ich so stolz bin, dass ich diese Familie auf keinen Fall verlieren möchte. Das ist das Einzige, was mir wirklich wichtig in meinem Leben ist", stellte der Familienvater klar.

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido im November 2011

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren fünf ältesten Kindern

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de