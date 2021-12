Sie sind wie eine große Familie! Vor acht Jahren kam der Fast & Furious-Star Paul Walker (✝40) bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Für seine Familie und auch seinen besten Freund, Vin Diesel (54), ein schwerer Schicksalsschlag. Doch bis heute sind Pauls Angehörige und Vins Familie eng miteinander verbunden. Vor wenigen Tagen hatten der Actionfilm-Star und Pauls Bruder Cody Walker (33) ein emotionales Wiedersehen in der Öffentlichkeit.

Am Samstag nahm Vin am FuelFest in Phoenix teil, einem Auto-Festival, das Cody organisiert hatte. Von ihrem Zusammentreffen teilte er auf Instagram ein rührendes Video. "Ich bin mit meinem Bruder hier beim FuelFest. Es ist solch eine Ehre, zu sehen, wie die gesamte Autokultur durch meinen Bruder Cody zusammengebracht wird", schwärmte der Schauspieler. Cody, den er währenddessen im Arm hielt, war sichtlich zu Tränen gerührt. "Ich bin so stolz auf ihn, und ich weiß, dass mein Bruder Pablo [Paul Walker, Anm. d. Red.] noch stolzer auf ihn ist", verriet Vin.

Auch Cody teilte eine Aufnahme ihrer Begegnung auf seinem Instagram-Account. "Acht Jahre später. Danke", schrieb er zu dem Foto, das ihn und Vin in einer festen Umarmung zeigte. Mit ihren Posts zeigten die beiden, dass sie sich auch noch Jahre nach Pauls Tod sehr nahestehen und sich gegenseitig unterstützen.

Instagram / vindiesel Cody Walker und Vin Diesel

Getty Images Vin Diesel und Paul Walker bei der Premiere von "Fast & Furious" in Kalifornien, März 2009

Instagram / vindiesel Vin Diesel und Cody Walker

