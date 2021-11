Dagi Bee (27) gewährt ihren Fans weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die beliebte YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs. Im Rahmen einer fulminanten Gender-Reveal-Party haben die beiden auch bereits das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes enthüllt – sie erwarten einen Jungen. Aber nicht nur das: Dagi und Eugen haben sich mittlerweile auch auf einen Namen für ihren kleinen Sohn festgelegt!

Das verriet die Influencerin jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Dabei wollte nämlich ein neugieriger Fan wissen, ob sich die werdenden Eltern bereits final für einen Namen entschieden haben – und Dagi gab daraufhin einen ehrlichen Einblick in die letzten Züge ihrer Schwangerschaft. "Ja. Also wir nennen ihn jetzt auch schon die ganze Zeit so", erklärte die werdende Mutter. Dennoch macht die YouTuberin es spannend und gibt den Namen ihres ungeborenen Sohnes noch nicht bekannt.

Allzu lange müssen sich Dagi und ihr Eugen jetzt aber nicht mehr gedulden, bis sie ihr Söhnchen dann endlich in den Armen halten können. "Bin aktuell in der 35. Schwangerschaftswoche", brachte die Fashionista ihre Fans auf den neuesten Stand und fügte hinzu: "Also noch knapp fünf Wochen to go."

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

