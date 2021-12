Nick Cannon (41) erklärt, wieso er den tragischen Tod seines Sohnes Zen Scott Cannon auf diese Art und Weise verkündet hat. Der Komiker überbrachte heute eine absolute Schocknachricht: Mit nur fünf Monaten verstarb sein jüngstes Kind vergangenes Wochenende an den Folgen einer Hirntumor-Erkrankung. Der US-Amerikaner entschied sich dazu, die schlimme Neuigkeit in seiner Sendung "The Nick Cannon Show" zu teilen. Doch wieso nutzte er genau diese Gelegenheit?

Nick begründete nach seiner langen und vor allem traurigen Geschichte über den verstorbenen Zen, warum er genau diesen Anlass nutzen wollte, um der Welt sein tragisches Schicksal zu eröffnen: "Ich habe so viel Vertrauen in Gott. Ich habe für ein Wunder gebetet. Ich habe für das Wunder von Gottes Kraft gebetet und ich bin hier und kann euch zeigen: Er war der stärkste Kämpfer und jetzt bin ich hier, um zu zeigen: Ich kämpfe. Das ist eine besondere Show im Andenken an meinen Sohn", stellte der 41-Jährige mit Tränen in den Augen klar.

Mit seinen Worten wolle Nick auch all denen Familien Mut machen, die denselben Schmerz wie er und seine Liebsten durchmachen mussten oder immer noch müssen. "Umarmt eure Familien, küsst jemanden und sagt ihm, dass ihr ihn liebt", schloss er ab. Zu Beginn seines Berichts hatte wohl kein Zuschauer geahnt, welche tragische Wendung seine Erzählung nehmen würde. In den ersten Sätzen hatte Nick noch mit einem glücklichen Lächeln von Zen berichtet, wenig später war der Ex von Mariah Carey (51) dann in Tränen ausgebrochen.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Nick Cannons Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Collage: Nick Cannon und Alyssa Scott mit Baby Zen

Getty Images Nick Cannon, Comedian

