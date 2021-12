BTS ist die K-Pop-Sensation schlechthin! Seit 2018 mischen die südkoreanischen Jungs mit ihrer Gute-Laune-Musik den Markt ordentlich auf. Erst vor ein paar Wochen gaben die "Dynamite"-Interpreten nach einer langen Corona-Unterbrechung wieder Konzerte in Los Angeles. Trotz eines erfolgreichen Jahres gibt es für ihre Fans nun einen kleinen Wermutstropfen: Denn BTS kündigte an, dass sie sich eine musikalische Auszeit nehmen werden!

In einem Statement auf Twitter gab das Management der siebenköpfigen Gruppe um Namjoon, Jin, J-Hope, Suga (28), V, Jimin und Jungkook (24) die Ruhepause bekannt: "Wir möchten euch darüber informieren, dass BTS eine zweite offizielle Pause nach der ersten im Jahr 2019 einlegen wird." Die Jungs wollen diese Möglichkeit wohl nutzen, um sich "neu inspirieren zu lassen" und um "kreative Energie" zu tanken. In dem Statement hieß es weiter: "Es wird das erste Mal seit ihrem Debüt sein, dass sie die Ferienzeit mit ihren Familien verbringen können."

Doch ihre Fans, die "Armys" dürfen gespannt sein – denn noch etwas war in der Verkündung zu lesen: Es wird ein neues Album geben! Demnach werden sich die koreanischen Superstars nach Titeln wie "Butter", "Permission to Dance" und "My Universe" auch musikalisch neu einstimmen und mit frischen Songs ein "neues Kapitel" in ihrer Karriere einläuten.

Getty Images BTS in New York, 2020

Twitter / BTS_twt K-Pop-Gruppe BTS im September 2020

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2019

