Auch seine Kollegen vom Set trauern um Mirco Nontschew. Vergangenen Samstag wurde bekannt gegeben, dass der Comedystar verstorben ist. Zuletzt stand der 52-Jährige noch für die dritte Staffel der beliebten Amazon-Show LOL: Last One Laughing vor der Kamera. Seit der Bekanntgabe meldeten sich schon viele Promis zu Wort. Nun ließen auch die Produktionsfirmen der Comedysendung eine emotionale Todesanzeige für Mirco abdrucken.

"Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren. Einen begnadeten Komiker, der uns alle mit seinen vielen Talenten zum Lachen brachte und begeisterte", schrieben die Verantwortlichen von Constantin Entertainment und Amazon Studios in dem Nachruf, der jetzt in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Des Weiteren drückten die Unternehmen den Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl aus. "Wir werden [Mirco] in unseren Herzen tragen und er wird uns dabei immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern", hieß es weiter.

Derzeit ist noch unklar, wie der Comedian im Alter von nur 52 Jahren ums Leben kam. Die Ermittler schließen bislang ein Fremdverschulden sowie einen Suizid aus, da es dafür keine Anzeichen gegeben haben soll. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache verschaffen.

