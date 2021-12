Julia Holz hatte wohl Lust auf eine Typveränderung! Zuletzt machte sie einiges durch: Erst kürzlich gab die Goodbye Deutschland-Bekanntheit die Trennung von ihrem Partner Iwan bekannt. Zudem hatte die Influencerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. All diese negativen Erfahrungen will sie jetzt aber anscheinend hinter sich lassen: Mit einer anderen Haarfarbe möchte sie offenbar in eine neue Lebensphase starten. Und so deutlich ist Julias Fazit zu ihrem neuen Look.

Via Instagram teilte die Beauty ein verspieltes Foto mit ihrer neuen Frisur. Bisher kennen ihre Fans sie nur mit langen blonden – und zuletzt langen rosafarbenen – Haaren. Auf dem Selfie streckt Julia frech die Zunge in Richtung Kamera und präsentiert dabei ihre leuchtend roten Haare. Die TV-Auswanderin verriet ihrer Community unter dem Posting, dass sie mit ihrer neuen Farbe so richtig glücklich sei. "Neues Haar, neues Ich", lautete ihr eindeutiges Fazit.

Ihre Follower stimmten mit der TV-Auswanderin überein. Die Mehrheit feierte ihren neuen Look und überschüttete sie mit Komplimenten. "Du siehst wunderschön aus. Voller Freunde und Lebenskraft. Fantastisch" und "Ja super, viel besser als das Pink" lauteten zwei Beiträge ihrer Fans.

Julia Holz, TV-Auswanderin

Julia Holz, TV-Auswanderin

Julia Holz im August 2021

