Derzeit muss sich Ghislaine Maxwell (60) vor Gericht verantworten! Die Tochter von Robert Maxwell soll nämlich nicht nur die Geschäftspartnerin des Investmentbänkers Jeffrey Epstein (✝66) gewesen sein, sondern soll ihm als Komplizin beim sexuellen Missbrauch von Minderjährigen geholfen haben. Der Prozess gegen sie hatte vor gut einer Woche begonnen – nun hat ein weiteres mutmaßliches Opfer Ghislaine mit neuen Vorwürfen belastet.

Unter dem Decknamen "Kate" sagte eine Frau in New York vor Gericht aus. Die heute 44-Jährige erklärte, sie habe Ghislaine mit 17 Jahren kennengelernt und das Gefühl gehabt, in ihr eine "Freundin" gefunden zu haben, weshalb sie ihr schnell vertraute. Kate erklärte weiter, dass die Geschäftsfrau sie als Sexualpartnerin für Epstein ausgesucht hatte – es soll zu mehreren Treffen zwischen Kate und dem Milliardär gekommen sein. Vor Gericht schilderte sie: Bei einer Begegnung zwang Ghislaine sie offenbar, eine Schuluniform zu tragen, Epstein darin Tee zu servieren und ihn zu massieren.

Die Zeugin hatte damals allerdings schon das notwendige Alter zur "Einwilligung in sexuelle Handlungen", weshalb es sich laut der zuständigen Richterin in diesem Fall nicht um "illegale sexuelle Handlungen" handele. Dennoch bestärken die neuen Vorwürfe gegen die 59-Jährige den Standpunkt der Staatsanwaltschaft.

ActionPress/MediaPunch Ghislaine Maxwell 2003

Getty Images Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003

