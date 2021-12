Lena Gercke (33) zeigt einmal mehr private Mutter-Tochter-Momente! Seit über einem Jahr ist die allererste Germany's next Topmodel-Gewinnerin schon stolze Mama: Im Juli 2020 kam die kleine Zoe zur Welt. Hielt sich die Laufstegschönheit anfangs noch mit privaten Aufnahmen ihres Kindes zurück, gibt Lena mittlerweile immer mehr Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Anfang der Woche verzückte die Partnerin von Dustin Schöne (36) erneut mit einem meganiedlichen Kuschelfoto!

Am Dienstag teilte Lena eine Momentaufnahme mit Klein Zoe in ihrer Instagram-Story: Eng schmiegt sich der blonde Lockenschopf an seine Mami, das Gesicht hat das Model wie immer unkenntlich gemacht. Die 33-Jährige blickt zufrieden in die Linse und schreibt dazu: "Diese Tage, an denen du realisierst, dass das die reinste Liebe von allen ist!"

Lena scheint mit ihren Beiträgen mit ihrer Tochter jedenfalls genau den Nerv ihrer Fans zu treffen – die freuen sich nämlich jedes Mal sehr, wenn es wieder ein bisschen Zoe zu sehen gibt. Auch die Mehrheit der Promiflash-Leser hatte sich in einer Umfrage (7. November 2021) darüber erfreut, dass die The Voice of Germany-Moderatorin so regelmäßige Mama-Updates gibt. 79 Prozent können nicht genug vom Zoe-Content bekommen. Nur 21 Prozent interessieren sich weniger für die Beiträge mit der Kleinen.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im November 2021

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de