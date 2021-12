Das Warten hat bald ein Ende! Vergangenen Monat gab es eine freudige Nachricht für alle Harry Potter-Fans. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der beliebten Filmreihe wurde verkündet, dass es eine Reunion des Casts geben wird. In dem Special sollen unter anderem Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) und Rupert Grint (33) wieder zurückkehren nach Hogwarts. Jetzt gibt es den ersten Trailer - und dieser lässt erahnen: Es wird ein zauberhaftes Ereignis werden!

Am Sonntag veröffentlichte die Streaming-Plattform HBO Max auf ihrem YouTube-Kanal eine vielversprechende Vorschau auf die lang ersehnte Reunion. Bereits in den ersten Sekunden ist zu sehen, wie jemand eine Ausgabe des Daily Prophet in den Händen hält, mit der Schlagzeile: "Hogwarts heißt die ehemaligen Schüler wieder willkommen". Ebenfalls zu sehen sind Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane (71) und Neville-Darsteller Matthew Lewis (32), wie sie einen Brief aus Hogwarts in den Händen halten. "Die Einladung, auf die ihr alle gewartet habt, ist nun da", ist zudem zwischen den einzelnen Szenenbildern zu lesen.

Das Special wird an Neujahr in den USA ausgestrahlt. Wie der Medienkonzern Sky jedoch vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt gab, habe er sich die Ausstrahlungsrechte an "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" auch nun für Deutschland gesichert. Wann die Sendung hierzulande zu sehen sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane bei der Eröffnung der "Harry Potter"-Ausstellung, 2011

Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Star Matthew Lewis

Anzeige

Getty Images Bonnie Wright, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de