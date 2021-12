Großartige Neuigkeiten für die deutschen Harry Potter-Fans! Mitte November war bekannt geworden, dass die beliebte Filmreihe an Neujahr ein Comeback feiern wird. In einem Jubiläums-Special sollen die Stars von damals nach Hogwarts zurückkehren und die magische Welt 20 Jahre nach Erscheinen des ersten Streifens wieder zum Leben erwecken. Ursprünglich war die Ausstrahlung nur auf einer US-Plattform geplant – doch auch in Deutschland wird die Reunion zu sehen sein!

Wie der Medienkonzern Sky am Montag via Instagram bekannt gab, wird "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" im Januar auch auf der gleichnamigen Bezahlplattform abrufbar sein. Ob das Special ebenfalls an Neujahr oder zu einem anderen Datum erscheinen wird, ist noch nicht bekannt – die deutschen Fans sind jedoch bereits total aus dem Häuschen, weil sie ihre zaubernden Lieblinge wiedersehen dürfen.

Die Potterheads dürfen sich in der Comeback-Episode auf spannende Making-of-Geschichten und Insider-Infos vom Set freuen. Protagonisten wie Rupert Grint (33), Daniel Radcliffe (32) und Emma Watson (31) werden mit von der Partie sein. Neben der "Rückkehr nach Hogwarts" wird zudem "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" gesendet – eine Harry-Potter-Quizshow, moderiert von Helen Mirren (76).

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

United Archives GmbH/ Action Press Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton 2010 in New York City

