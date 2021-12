Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) schweben auf Wolke sieben! Seitdem die Sängerin und der Schauspieler ihre Beziehung offiziell gemacht haben, teilen sie ihr neues Liebesglück immer wieder gern mit der ganzen Welt. Egal, ob beim Einkaufsbummel oder auf dem roten Teppich, das Paar kann einfach nicht die Finger voneinander lassen. Nun wurden die beiden Hollywood-Stars turtelnd bei einem Basketballspiel gesichtet.

Bei einem Spiel von Bens Lieblingsmannschaft, den Boston Celtics, mischten sich die Verliebten unter die Zuschauer in der Arena. Dem Sport-Fan fiel es jedoch sichtlich schwer, das Geschehen zu verfolgen. Immer wieder steckten der 49-Jährige und die Musikerin ihre Köpfe zusammen und tauschten dabei Zärtlichkeiten aus. Auch das Publikum durfte einmal an dem Geturtel des verliebten Paares teilhaben, denn dies wurde für einen Augenblick auf die Bildschirme in der Arena übertragen.

Wie der "Gone Girl"-Darsteller und die "On The Floor"-Interpretin sich nach ihrer einst gescheiterten Beziehung wieder angenähert haben, behalten sie bisher für sich. "Es ist eine gute Geschichte, eine großartige Geschichte. Für mich ist es auf jeden Fall schön", verriet Ben jedoch vor Kurzem darüber in einem Interview mit dem Wall Street Journal Magazine.

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de