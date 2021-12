Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) werden dieses Jahr noch heiraten! Vergangenes Jahr im Dezember verlobte sich die Ex-Bachelorette mit ihrem Partner. Inzwischen sind die beiden Eltern einer Tochter, aber verheiratet sind sie immer noch nicht. Die aktuelle weltweite Gesundheitslage machte dem Paar immer wieder einen Strich durch die Rechnung, aber jetzt scheint es offiziell zu sein: Jessi und Johannes dürfen heiraten!

"Unsere Hochzeit findet statt – Plan A!", freute sich Jessi wie ein Honigkuchenpferd auf Instagram. Der Grund: Österreich, wo die Vermählung stattfinden soll, lockert die Bestimmungen, die zur aktuellen Gesundheitslage auferlegt wurden. Ob es dabei bleibt, ist jedoch nicht mit Sicherheit gesagt. Dennoch darf sich das Paar vorerst auf die winterliche Märchenhochzeit freuen, die es sich gewünscht hat.

Auf Instagram nahm Jessi ihre Fans auch in das Geschäft mit, in dem sie sich mehrere Hochzeitskleider ausgesucht hatte. Die Mutter will noch nicht verraten, in wie viele unterschiedliche Outfits sie an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens schlüpft. Doch in ihrer Story zeigte sie einige Sekunden ein Kleid, für das sie sich womöglich entschieden haben könnte. Meint ihr, es ist eines von Jessis Kleidern? Stimmt unten ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka zeigt ein Hochzeitskleid

