Worüber darf sich Laura Müller (21) heute freuen? Auch in diesem Jahr hat Michael Wendler (49) für seine Liebste mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und ihr einen Luxus-Adventskalender geschenkt. Bislang bekam sie beispielsweise einen weißen Range Rover und verschiedene Designerteile von ihrem Schatz geschenkt – darunter eine Handtasche von Dior. Dieses Mal spannte sie ihre Zuschauer auf die Folter. Wegen Upload-Probleme verzögerte sich die Enthüllung. Doch was steckt nun hinter Türchen Nummer sieben? Das verriet Laura jetzt!

Auf ihrem OnlyFans-Account postete die 21-Jährige nun ein neues Video, in dem sie das Geheimnis um ihren Adventskalender lüftete. Laura darf nun ein neues Paar Schuhe ihr Eigen nennen. Zwar ist die Marke nicht eindeutig zu erkennen, doch das nietenbesetzte Modell ähnelt einem Absatzschuh der Marke Valentino. Dieser kostet im Netz schlappe 740 Euro – und ihrem strahlenden Lächeln nach zu urteilen scheint der Wendler mit diesem Geschenk ihren Geschmack mal wieder voll getroffen zu haben.

Während sich Laura täglich über die neuen Präsente ihres Göttergatten freut, kommt der Adventskalender bei den Fans hingegen nicht so gut an. Bereits im vergangenen Jahr bekam sie nämlich ähnliche Luxusgüter von dem Schlagersänger. Das ist natürlich auch den Promiflash-Lesern nicht entgangen. In einer Umfrage gaben insgesamt 89,9 Prozent der User an, dass sie die Geschenke vom Wendler ziemlich unkreativ finden.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

Was sagt ihr zu den neuen Schuhen von Laura? Hm, nicht mein Fall. Gefallen mir sehr gut! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de