Seit Anfang Dezember können Fans wieder mitverfolgen, welche ausgefallenen Geschenke Michael Wendler (49) seiner Laura (21) in ihrem Adventskalender macht. Hinter Türchen Nummer eins verbarg sich das bisher größte Geschenk: Ein nagelneuer weißer Range Rover. Danach folgten verschiedene Designerteile – was verbirgt sich nun hinter dem sechsten Türchen des Kalenders? Zum Nikolaustag gab es jetzt ein ganz besonderes Präsent für Laura.

Der Wendler überraschte seine Liebste heute mit einer Handtasche von Dior, wie die 21-Jährige jetzt auf OnlyFans preisgab. Für die sogenannte Saddle Bag blätterte der Sänger knapp 3000 Euro hin. Schon am zweiten Dezember hatte der Musiker seiner Partnerin eine Tasche geschenkt – sogar vom gleichen Designer. Die kam bei den Fans im Vergleich zum Geschenk hinter dem ersten Türchen überhaupt nicht gut an. Das bis dato verrückteste Geschenk ist und bleibt wohl der Luxusschlitten von Tag eins – ob das überhaupt noch zu toppen ist?

Neben den Videos zum luxuriösen Adventskalender der Wendlers teilten Michael und Laura auch schon ein paar sexy Videos und Fotos. Zuletzt teilte der "Egal"-Interpret einen Clip, in dem er seiner Liebsten die Füße mit Öl massiert und erklärte dazu: "Das ist nur der Anfang!" Am kommenden Freitag will das Paar einen Livestream auf der Plattform starten.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

