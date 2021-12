Paulina Ljubas (25) zeigt, was sie hat! Aktuell ist die Ex-Köln 50667-Darstellerin bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dort kam es allerdings schon zu massig tränenreichen Dramen, weil ihr Partner Henrik Stoltenberg sich offensichtlich nicht so verhält, wie die Brünette sich das vorgestellt hat. Mit deutlich weniger Drama verbrachte die Influencerin ihren 25. Geburtstag: Sie entspannte in Dubai. Und aus diesem Urlaub teilt Paulina nun ein Bild, das der Fantasie nur wenig überlässt!

Auf Instagram teilte die Tattoo-Liebhaberin eine Fotoreihe, auf der sie nur ein knappes Bikinihöschen trägt und ihre Kehrseite präsentiert. Ihre Brüste bedeckt sie mit ihren Armen. "Wilde Herzen sind frei", schrieb sie zu den verführerischen Aufnahmen. Offenbar waren die Fotos derart sexy, dass der Post von Instagram kurzzeitig wieder entfernt wurde – das kann Paulina aber anscheinend nicht nachvollziehen: "Von mir wurde noch ein Beitrag entfernt, vor allem, weil ich mir denke: Klar, es ist mehr oder weniger freizügig, aber man sieht ja nichts."

Auf den Bildern ist klar zu erkennen, dass Paulina ein Maschinengewehr auf den Rippen tätowiert hat – ihre Follower schienen sich sehr für die Bedeutung des Kunstwerks zu interessieren. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Jugendsünde, wie die 25-Jährige verriet: "Leute, es hat nichts zu bedeuten. Eigentlich ist es richtig unangenehm, ich finde es so hässlich mittlerweile."

