Wer hätte das gedacht? Schon bald wird das große Finale der diesjährigen The Voice of Germany-Staffel über die Bildschirme flimmern. Die übrigen Kandidaten haben sich von Runde zu Runde gekämpft und hoffen dann, das musikalische Abenteuer mit dem Sieg zu perfektionieren. Ihre Coaches verfolgen den Weg der Talente seit den Blind Auditions ganz genau – und zwar von ihren charakteristischen roten Sesseln aus, mit denen sie sich zu Beginn für ihre Schützlinge umgedreht haben. Und genau diese Drehstühle sind ein echtes Vermögen wert.

Auf der offiziellen Homepage enthüllte das "The Voice"-Team ein paar Details, die die Zuschauer womöglich interessieren dürften. Dabei wurden auch die Sitzplätze von Nico Santos (28), Sarah Connor (41), Mark Forster (38) und Johannes Oerding (39) genauer unter die Lupe genommen. In die Sessel sind jeweils 18 Meter LED-Band und 15 Meter Kabel für LEDs und Lautsprecher integriert. Diese Top-Ausstattung hat sich die Produktion ordentlich was kosten lassen. Die Einzelversion der Coach-Stühle ist 24.000 Euro wert.

In den vergangenen Jahren hat es aber auch schon die doppelte Ausgabe gegeben – wie beispielsweise für Smudo (53) und Michi (53) von den Fantastischen Vier. Der XXL-Drehstuhl für zwei Personen ist dementsprechend wohl noch etwas teurer. Die Megakosten dürften sich am Ende aber wohl auszahlen – denn für die Musiker ist der Moment, in dem sich der Stuhl während ihrer Performance in den Blind Auditions dreht, definitiv unbezahlbar – und unvergesslich.

ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

SAT.1 / Claudius Pflug Michi Beck und Smudo bei "The Voice Kids" 2021

