Was will Grimes (33) ihren Fans mit diesem Song sagen? Die Kanadierin machte zuletzt Schlagzeilen mit ihrer Trennung von Elon Musk (50). Drei Jahre lang gingen die Sängerin und der CEO von Tesla gemeinsam durchs Leben – kurz nachdem sie ihr Kind X Æ A-XII auf der Welt begrüßt hatten, gaben sie überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Jetzt scheint sie in ihrem neuen Lied gegen ihren Ex zu sticheln.

Im Song "Player Of Games" singt Grimes: "Ich bin verliebt in den größten Gamer, doch er wird das Spiel immer mehr lieben als mich." Doch nicht nur in dieser Zeile scheint sie gegen Elon, der eine Vorliebe für Videospiele hat, zu schießen. "Flieg davon in die kalten Weiten des Weltalls – selbst Liebe konnte dich nicht hier halten", heißt es in einem späteren Vers des Liedes. Damit könnte das Unternehmen ihres Verflossenen gemeint sein – er ist der Gründer von SpaceX, einer Luft- und Raumfahrt-Manufaktur, mit deren Hilfe er sich erhofft, eines Tages den Mars besiedeln zu können. Schon vor wenigen Monaten veröffentlichte Grimes einen Track mit dem Titel "Love", in dem sie die Trennung von Elon verarbeitet.

Tatsächlich verriet das einstige Paar im Oktober, dass es aber wegen seines gemeinsamen Kindes noch immer zusammenlebt – Trennung hin oder her. Elon betonte gegenüber Page Six: "Aktuell wohnt sie mit Baby X bei mir in einem eigenen Zimmer." Dies bestätigte auch Grimes auf Social Media.

