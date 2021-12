So schwer machte Mirco Nontschew seine Tour zu schaffen. Vor wenigen Tagen wurde die erschreckende Nachricht bekannt, dass der Comedystar vollkommen unerwartet verstorben ist. Er wurde gerade einmal 52 Jahre alt. Mirco wurde vor allem durch Shows wie "RTL Samstag Nacht", Frei Schnauze" oder LOL: Last One Laughing bekannt. Doch von manchen Auftritten war der Comedian, der für die Bühne gemacht zu sein schien, offenbar überfordert: Nach einer anstrengenden Bühnenshow musste er sich sogar übergeben.

Das verriet Mirco bereits 2020 in Mario Barths (49) Podcast "Mario Barth: Pommes mit Majo". Die beiden Männer sprachen darin über Mircos Leidenschaft für Musik und warum er diese beruflich nicht weiter verfolgt hat. "Ich bin nicht faul, aber ich hatte mal eine Tour, 2001, und die hat mich so gekillt. Manchmal ist das ja so, eine schlechte Erfahrung reicht. [...] Ich habe mich überladen. Ich habe mich überfordert", erklärte er. Der Tourstress hatte ihm so sehr zu schaffen gemacht, dass er nach seinem letzten Auftritt hinter der Bühne vor Erschöpfung brechen musste. Da das Publikum aber nach einer Zugabe rief, drängte ihn sein Tourmanager, wieder auf die Bühne zurückzukehren. "Es war wirklich zu viel. Es gab schöne Momente, aber insgesamt. Es war meine Schuld, ich habe mir zu viel in die Show gepackt", resümierte er sein negatives Tourerlebnis.

Eine kommerzielle Musiklaufbahn war für Mirco somit vom Tisch. Dabei war das ursprünglich sein Berufswunsch: "Mein Vorhaben im Leben war immer Musik. Musiker, Schlagzeuger, Sänger und so. Die Kombination irgendwie, Gitarre, Klavier", erklärte er. Im Comedy-Bereich landete er eher zufällig.

