Der Tod von Mirco Nontschew hinterlässt viele Fragen. Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass der beliebte Comedian verstorben ist – er wurde nur 52 Jahre alt. Die genaueren Umstände sind bisher noch nicht vollständig aufgeklärt. Doch nach und nach kommen immer mehr Informationen über das Leben des Berliners heraus – unter anderem, dass Mirco früher eigentlich eine ganz andere Karriere anstrebte!

Das verriet der "7 Zwerge"-Darsteller selbst im November 2020 in Mario Barths (49) Podcast "Pommes mit Majo". Seinem Kollegen erzählte Mirco damals, er habe eigentlich immer Musiker werden wollen: "Mein Vorhaben im Leben war immer Musik. Musiker, Schlagzeuger, Sänger und so. Die Kombination irgendwie, Gitarre, Klavier!" Schon früh hätten ihm Leute geraten, auf die Bühne zu gehen – in die Comedy-Branche sei er jedoch eher zufällig geraten.

Tatsächlich verhalf sein musikalisches Talent Mirco in den Neunzigern zu seinem ersten Job in der Comedy-Branche. Sein Entdecker Hugo Egon Balder (71) widmete seinem früheren Schützling nach dessen Tod nun emotionale Zeilen: "Mirco war der Erste, der von Jacky und mir als Produzenten von 'RTL Samstag Nacht' ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm", schrieb der 71-Jährige auf Instagram.

Getty Images Mirco Nontschew in Frankfurt am Main im November 2013

Instagram / mariobarth Mario Barth und Mirco Nontschew

Getty Images Mirco Nontschew, Komiker

