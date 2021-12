Heute startet der lang ersehnte Sex and the City-Reboot And Just Like That im deutschen Fernsehen! Bereits seit der Ankündigung des Sequels zu Beginn des Jahres machte die Serie immer wieder Schlagzeilen. Ein dabei beliebtes Thema waren unter anderem die ergrauten Haare der Hauptdarstellerinnen. Jetzt verriet Cynthia Nixon (55), wie es dazu kam, dass ihr Charakter Miranda graue Haare hat.

"Nun, Michael Patrick King, der unser Chefautor und Regisseur ist, meinte: 'Weißt du, viele Frauen konnten während der Pandemie nicht in den Schönheitssalon gehen und haben beschlossen, ihre grauen Haare herauswachsen zu lassen, und dann haben sie entschieden, dass es ihnen gefällt'", erzählte die Schauspielerin in der US-amerikanischen Talkshow "Live with Kelly and Ryan". Man habe sich daher bewusst dazu entschieden, diese Frauen in der Serie zu repräsentieren und sei dabei zu dem Entschluss gekommen, dass Cynthias Figur Miranda dies am besten könnte.

Dass die grauen Haare jedoch nicht überall Anklang finden, musste die Kollegin der 55-Jährigen, Sarah Jessica Parker (56), bereits erfahren. "Es gibt so viel frauenfeindliches Gerede als Reaktion auf uns, das es über einen Mann nicht geben würde", hatte sich die Schauspielerin im November gegenüber Vogue beschwert.

Anzeige

MEGA Cynthia Nixon am Set von "And Just Like That"

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de