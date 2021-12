Mit diesem Look zog Kim Kardashian (41) definitiv alle Blicke auf sich. Die Unternehmerin beweist immer wieder, dass sie einen sehr besonderen Geschmack für Mode hat. So wurde sie bei der diesjährigen Met-Gala beispielsweise mit einer Maske im Bondage-Stil abgelichtet, die ihr komplettes Gesicht verdeckt hatte. Bei einem anderen Event erschien Kim nun von Kopf bis Fuß in einem schwarzen Outfit, das ihre Fans stark an Batman erinnerte.

Bei den People's Choice Awards lief die Reality-TV-Darstellerin nun in einem pechschwarzen Ensemble über den roten Teppich, das laut The Sun von Balenciaga stammt. Über einem Bodysuit, der ihren ganzen Körper bedeckte, trug die vierfache Mutter zudem ein eng anliegendes kurzes Kleid im Dessous-Stil. Selbst ihre Schuhe waren in den Anzug integriert. Bei den Accessoires entschied sich die Influencerin für Tropfen-Ohrringe sowie eine übergroße Sonnenbrille, die den außergewöhnlichen Look abrundete. Bereits vergangene Woche war Kim mit der futuristischen Brille in New York fotografiert worden.

Im Netz machten sich viele Follower anschließend etwas über das Outfit der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit lustig, da es sie stark an den dunklen Rächer von Gotham City erinnerte. "Ist das Kim oder ist das Batman?" oder "Warum zum Teufel sieht Kim Kardashian immer wie Batman aus?", lauteten nur einige der humorvollen Kommentare. Ein anderer User schrieb scherzend, dass Kims Aussehen nur eines bedeuten könne: "Sie ist wieder mit Kanye zusammen."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Tracee Ellis Ross im Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im November 2021

